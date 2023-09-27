İzmir semalarında TEKNOFEST heyecanı

Bu yıl üçüncüsü İzmir'de düzenlenen ve Çiğli Havaalanı'nda başlayan TEKNOFEST'te sabah saatlerinden bu yana yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

Alana giren çoğunluğu öğrencilerden oluşan grupları ise Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, İzmir semalarında sergilediği heyecan veren gösteriyle karşıladı.

Zorlu akrobatik hareketleri alkışlar eşliğinde izleyen katılımcılar, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Gösteri uçuşları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterler de zeybek gösterisi yaptı, CN-235 CASA uçağından paraşüt atlayışı yapıldı.

Festival boyunca Türk Yıldızları, Bayraktar Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, F-16 SOLOTÜRK, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (Üzüm Salkımı), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunacak, paraşüt atlayışları ve öğrencilerle ilk uçuş etkinlikleri hayata geçirilecek.