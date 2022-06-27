İzmir ve Aydın açıklarında 305 düzensiz göçmen kurtarıldı

Foça açıklarında ise lastik botlarındaki arıza nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 20 göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

- Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 kişi yakalandı

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