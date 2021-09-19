İzmir ve çevre illerde, 19 Eylül Gaziler Günü törenleri

İZMİR (AA) - İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta, TBMM tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ile "Mareşallik" rütbesinin verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile şehit yakını ve gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Emekli Gazi Albay Mehmet Gökmen, Türk tarihinde şehitlik ve gaziliğin onuru olduğunu belirtti.

Hiçbir kişisel çıkar gözetmeden milli ve manevi değerleri korumada, düşmanla savaş sırasında hayatını kaybedenlere şehit, düşmanla çarpışıp geri dönenlere gazi unvanı verildiğini aktaran Gökmen,"Cumhuriyetimiz kanla yoğrulmuş ve ateş içinde kavrulup pişmiştir. Gazilik Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının, fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı alanda konser verdi.

Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı.

Gaziler Günü kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesince, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi fotoğraf sergisi açıldı. Açılışa Vali Köşger ile AK Parti İzmir Milletvekili Bekle ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri de katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Emekli Gazi Albay Mehmet Gökmen sergi hakkında bilgiler verdi.

- Denizli

Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, vilayet binası önünde tören düzenlendi. Törende, Vali Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkan Vekili Süleyman Tosun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkan Vekili Tosun, törende, 19 Eylül'ün Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gazilerle Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda hain terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günü olduğunu söyledi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Gaziler Günü dolayısıyla protokol üyeleri, Polisevi'nde düzenlenen programda gazi ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

- Manisa

Manisa'da Gaziler Günü nedeniyle Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene, Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, gaziler, şehit yakınları, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı tüm dernekler adına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım gerçekleştirdi.

Tarım, 19 Eylül'ün gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu vurguladı.

Vali Yaşar Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz ile şehit Komiser Ali Osman Sarıçalı'nın babası Mehmet Sarıçalı'yı ve Gazi Eren Öner'i ziyaret etti.

- Aydın

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Programa, kurum müdürleri ve gaziler de katıldı.

- Uşak

Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda program düzenlendi.

Törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Programa, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Uşak Milletvekili Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Vekili Kemal Solakhan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.