İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, AB projelerinden en fazla fon alan 6. kurum oldu

İZMİR (AA) - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, TÜBİTAK'ın açıkladığı Avrupa Birliği (AB) projelerinden en fazla fon alan kurumlar sıralamasında 6. sırada yer aldıklarını söyledi.

Baran, AA muhabirine, 1992'de kurulan İYTE'nin, eğitim dili yüzde 100 İngilizce olan bir devlet üniversitesi olduğunu, 3 fakülte, 18 lisans ve 50 master doktora programında eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.

Eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonuyla, kalite ve mükemmeliyet odağıyla çalıştıklarını kaydeden Baran, bu anlamda ulusal ve küresel başarılara imza attıklarını dile getirdi.

TÜBİTAK'ın açıkladığı AB projelerinden en fazla fon alan kurumlar sıralamasında 6. sırada yer aldıklarını aktaran Baran, "AB projeleri dünyanın en büyük araştırma fonu olarak biliniyor. Bu kapsamda İYTE, daha önceki sıralamalarda ilk 10'da yok iken son dönemlerde yaptığımız yoğun çalışmalar, insan kaynaklarımızın motivasyonu ve kümelenmeleri, aynı hedefe hem İYTE yönetimi hem de bilim insanlarımızla, öğretim üyelerimizle birlikte çalışmamızla beraber Türkiye'nin en başarılı ilk 10 kurumu arasına girdi. Desteklenme kararı alınan ama fonu imzalanmayan projeleri bile dahil ettiğimizde İYTE'nin bu anlamda Türkiye'nin en başarılı ilk 5 kurumu arasında yer aldığını gözlemlersiniz." dedi.

İYTE'nin, araştırmaları fonlayan en önemli ve en stratejik kurum TÜBİTAK'ta şu an 78 milyon TL'nin üzerinde anlık proje bütçesini yönettiğini kaydeden Baran, insan kaynakları motivasyonu, güçlenen araştırma altyapısı, teknoparkı, bilişim vadisi ve sanayi kuruluşlarıyla geliştirdikleri ortaklıklarla bu sürece destek olduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Baran, İYTE'deki öğretim üyelerinin ve öğrencilerin, ulusal ve küresel arenada pek çok ödül aldığını, devlet üniversiteleri arasında öğretim üyesi başına nitelikli yayında açık ara Türkiye birincisi olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kuruluş misyonuna ve fabrika ayarlarına baktığınız zaman toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarını üretmek, üniversite sanayi iş birliğiyle ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek sunmak. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla bunları başardığını da gözlemlersiniz.

Yükseköğretim Kurulu ile Elektrik Üretim AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan Enerji Akademinin paydaş beş üniversitesinden birisi olarak proje çağrısında Türkiye'den en fazla proje başvurusu yapan üniversite olduk. Buradaki temel motivasyonumuz da Türkiye'nin enerji açığını, yaptığımız bilimsel çalışmalarla ve bu çalışmaların mutlaka gerçek hayata da yansımasıyla Türkiye'nin lehine dönüştürmek."