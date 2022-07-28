Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesindeki açıklamaya göre, Foça açıklarında 27 Temmuz'da can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

İzmir'de 116 düzensiz göçmen, Göç İdaresi'ne sevk edildi

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