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İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

21.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 19 operasyonda, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 343 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-19 Eylül tarihleri arasında, Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla'da düzensiz göçmenlere yönelik 19 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 343 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 minibüs ve 2 otomobile el kondu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler ise tutuklandı.

İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

- Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

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izmir il jandarma komutanlığı jandarma operasyon

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