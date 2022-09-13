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İzmir'de 32 ayrı operasyonda 794 düzensiz göçmen yakalandı

13.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 32 ayrı operasyonda, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 794 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos-10 Eylül arasında Bayındır, Bergama, Buca, Çeşme, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Foça, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla'da düzensiz göçmenlere yönelik 32 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 794 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 1 kamyon, 3 ticari taksi, 4 minibüs ve 1 otomobile el konuldu. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 32 ayrı operasyonda 794 düzensiz göçmen yakalandı

- Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İzmir'de 32 ayrı operasyonda 794 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 32 ayrı operasyonda 794 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 32 ayrı operasyonda 794 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 32 ayrı operasyonda 794 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 32 ayrı operasyonda 794 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 32 ayrı operasyonda 794 düzensiz göçmen yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
İzmir jandarma operasyon

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