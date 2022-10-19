İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde husumetli olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli, bir iş yerini yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Seyhan Mahallesi 667/1 Sokak'ta park halindeki hafif ticari araç kundaklandı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, araç ve bitişiğindeki marangozhaneye sıçrayan yangın söndürüldü.
Polis ekipleri, yangını araç sahibiyle aralarında husumet bulunan A.Ç'nin (38) çıkardığını belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, A.Ç'yi aynı mahallede 642 Sokak'ta bir iş yerini kundaklamaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan A.Ç'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İzmir'de araç kundaklayan kişi iş yerini yakmaya çalışırken yakalandı
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