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İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

01.08.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletle seyir halindeyken av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, eniştesi gözaltına alındı.

Balabanlı Mahallesi'nde Menderes Köprüsü'nün yan tarafındaki tali yolda motosikletiyle seyir halinde olan Özcan Topal (27), av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Topal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topal'ın eniştesi H.Ç'yi (35) gözaltına aldı.

Topal ile H.Ç arasında bir hafta önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

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cinayet Ödemiş enişte tüfek

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İkindi
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Akşam
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İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
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Balcova
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