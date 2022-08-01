İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletle seyir halindeyken av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, eniştesi gözaltına alındı.
Balabanlı Mahallesi'nde Menderes Köprüsü'nün yan tarafındaki tali yolda motosikletiyle seyir halinde olan Özcan Topal (27), av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Topal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topal'ın eniştesi H.Ç'yi (35) gözaltına aldı.
Topal ile H.Ç arasında bir hafta önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.
İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
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