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İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

08.08.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, 20 yıl önce özel yaptırdığı motosikleti çalınan bedensel engelli Seyfettin Ağral (57), başına gelen hırsızlık olayı nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi.

Buca Belediyesinde çalışan Ağral'ın Konya'da yaptırdığı motosikleti, 4 gün önce evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Motosikletiyle ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve ulaşım aracı olarak da kullanan Ağral, otobüsle yolculuk yapmakta zorlandığı için iş yerinden bir hafta izin aldı.

Ağral, AA muhabirine, motosikletiyle işe gidip geldiğini ayrıca dışarıdaki tüm işlerini bu araçla karşıladığını belirtti.

Doğuştan engelli olduğunu ifade eden Ağral, "Yaklaşık 20 yıldır bu motosikleti kullanıyorum, özel olarak yaptırmıştım. Sabah 5 gibi evimin önünden çalındı. İşe gidemediğim için yıllık izin aldım. Otobüse binip, inemiyorum. Hırsızlık olayı nedeniyle mağduriyet yaşıyorum, bir an önce motosikletimin bulunmasını istiyorum. Polis araştırıyor ancak şu ana kadar bir sonuç çıkmadı." diye konuştu.

Öte yandan, hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

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Anahtar Kelimeler:
polis engelli otobüs

İzmir Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:12
Öğle
13:22
İkindi
17:11
Akşam
20:22
Yatsı
21:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Serhat Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
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