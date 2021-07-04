YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi

İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi

04.07.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde boğazından bıçaklanarak öldürülen Sevda Çelemoğlu'nun cenazesi defnedildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Çelemoğlu'nun cenazesi, Menderes ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi. Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şaşal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, kadının babası Adem, 10 yaşındaki çocuğu Aras Çelemoğlu, eski eşi Yasin Geçkin, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Maktulün kardeşi Sercan Çelemoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, katil zanlısı S.Ç'yi (30) önceden tanıdığını söyledi.

Şüphelinin, ablasını bir şekilde kandırdığını ileri süren Çelemoğlu, şöyle konuştu:

"Hem psikolojisi bozuktu hem de uyuşturucu kullanıyordu. Sabıka kayıtları da vardı. Ablam kurtulamadı elinden. Biz de engelleyemedik, kurtaramadık. Ablamı 'Benden uzaklaşırsan ailene zarar veririm.' diye tehdit ediyormuş. Olay sırasında 3 yaşındaki kızının evde olduğunu biliyorum. Diğer 2 yeğenim ise babasındaydı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bir kadına bu şekilde kıyılmaz. Onu zorla tutup kimse kıyamaz. Daha fazla bir şey söyleyemiyorum."

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Katil zanlısının ilk ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen Sevda Çelemoğlu'nu kıskançlık yüzünden bir anlık öfke sonucu öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Gaziemir'de dün S.Ç, polis merkezine giderek 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü söylemesi üzerine gözaltına alınmıştı. Çelemoğlu söz konusu adreste boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi

- Gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı

İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi

İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi

İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi

İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi

İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi

İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti

İzmir Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazar

İmsak
03:57
Sabah
05:46
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aksaray'da köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Aksaray'da köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti:

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti:

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.