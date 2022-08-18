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İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

18.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldürdü, 2 baldızını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, bu sabah, Recep U. bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U'nun Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi.

Balkondan eve giren Recep U, eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan 3 çocuğunu alarak kaçan zanlı ise polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı.

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

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cinayet İzmir zanlı

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İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Perşembe

Yazal Eczanesi
Aliaga
Esra Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Alkın Eczanesi
Balcova
Büyük Bayındır Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Mert Eczanesi
Bayrakli
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