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İzmir'de bir minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı

17.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen minibüs sürücüsü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde durdurulan bir minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada bir minibüsü durdurdu.

Araçta bulunan 13 Eritre, 13 Liberya, 25 Yemen uyruklu ile Somali ve Cibutili 2 kişi yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen minibüs sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir'de bir minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı

- Yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen minibüs sürücüsü tutuklandı

İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

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