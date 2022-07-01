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İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01.07.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halat çekme yarışmasının yapıldığı etkinlikte protokol üyeleri, körfeze açılarak şehit denizciler anısına çelenk bıraktı

İZMİR (AA) - İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İzmir Bölge Liman Başkan Vekili Ünal Hakan Atalan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı, denizci öğrenciler tarafından göndere çekildi.

Hakan Atalan, törendeki konuşmasında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk limanları arasında ticaret yapma hakkının Türk bayraklı gemiler ile Türk vatandaşlarına verildiğini hatırlattı.

Atalan, denizlerde ekosisteminin korunması, deniz ve yat turizminin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2050 yılında Türkiye'deki konteyner talebinin 41 milyon TEU'yu, toplam yük tonajının ise 1,3 milyar tonu geçeceği öngörülmektedir. Ülkemizin 2050'ye kadar mevcut liman kapasitesini 2-2,5 kat artırabilmesi için hem mevcut limanlarımızın kapasite artışlarına ve hem de ülke olarak yeni limanlara ihtiyacımız bulunacağı öngörülmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkın kudret ve yeteneğinin hududu çizer.' sözünün bilinciyle biz denizciler, mavi vatanımızda denizciliği büyük ülkümüz olarak düşünüyoruz ve denizci millet denizci ülke olma yolunda daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü, İZDENİZ botları ve tekneler de denizden kutlamalara eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından İzmir Bölge Liman Başkanlığı binası önündeki rekreasyon alanında halat çekme yarışması düzenlendi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Konak'taki iskeleden Bergama Yolcu Gemisi ile denize açılan Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de şehit denizciler anısına körfeze çelenk bıraktı.

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

- Halat çekme yarışmasının yapıldığı etkinlikte protokol üyeleri, körfeze açılarak şehit denizciler anısına çelenk bıraktı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

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Anahtar Kelimeler:
kabotaj bayramı tören

İzmir Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:44
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Yazal Eczanesi
Aliaga
Deva Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Bayındır Pınar Eczanesi
Bayindir
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