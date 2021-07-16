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İzmir'de doğuştan görme engelli genç kız, üniversiteyi dereceyle bitirdi

16.07.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden üçüncülükle mezun olan Esra Çetiner: - "Görmemenin sıradan bir özellik olduğunu düşünüyorum, bir eksiklik ya da bir kusur olduğuna inanmıyorum. Aynı işi yaparken farklı yöntemler kullanıyoruz sadece"

İZMİR (AA) - İzmir'de doğuştan görme engelli 23 yaşındaki Esra Çetiner, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden üçüncülükle mezun oldu.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, halk arasında "tavuk karası" tabir edilen retinitis pigmentosa hastalığıyla görme yetisi olmadan doğan Çetiner, 6. sınıfa kadar Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulunda eğitim aldı.

Kaynaştırma eğitimi kapsamında ilköğrenimini Osman Çınar İlköğretim Okulunda tamamlayan Çetiner, lise giriş sınavında kazandığı Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesini 2016'da ikincilikle bitirdi.

Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü yüzde 25 bursla kazanan Çetiner, 1. sınıf sonunda yüzde 100 burs almaya hak kazandı.

Çetiner, azmi ve çalışkanlığıyla bölümünü üçüncü olarak tamamlamayı başardı.

Diploma töreninde coşkulu alkışlarla kutlanan Çetiner, bilgisayarı ve telefonundaki programlar sayesinde derste not tutabildiğini, tüm kaynakları okuyabildiğini, babasının da derslerinde yardımcı olduğunu belirtti.

Ortaöğretim düzeyinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girerek 200. olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığına memur olarak atandığını bildiren Çetiner, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nın (TÜRGÖK) başarısında büyük katkısı bulunduğunu ifade etti.

Üniversitede okula bastonuyla toplu taşıma araçlarını kullanarak gidip geldiğini belirten Çetiner, şunları kaydetti:

"Bu kendime güvenimi artırdı. Başlangıçta zorlandım ama birkaç denemeden sonra bağımsız hareket etme becerisini kazandım. Görmemenin sadece sıradan bir özellik olduğunu düşünüyorum, bir eksiklik ya da bir kusur olduğuna inanmıyorum. Bir işi yapmanın tek yolu yoktur. Aynı işi yaparken farklı yöntemler kullanıyoruz sadece."

- "Gizlice izledim"

Baba Mustafa Çetiner de kızı üniversite sınavına hazırlanırken emekli olduğunu ve birlikte ders çalıştıklarını dile getirerek, "Ailesi olarak ondaki azmi, kararlılığı görünce bize pek bir şey düşmedi aslında. Önceleri kısa bir süre okula birlikte gittik, ilk kez toplu taşımayla yalnız gitmeye karar verdiğinde onun haberi olmadan birkaç gün aynı taşıtlara binerek gizlice izledim. Baktım ki zorlukları aşıyor ve sıkıntı yaşamıyor. Daha sonrasında da hep kendi gidip geldi. Onun başarılarını ve geldiği noktayı görmek her türlü emeğe değer." ifadelerini kullandı.

Anne Zehra Çetiner de kızlarıyla gurur duyduklarını, ailelerin hiçbir şeyin imkansız olmadığını bilmesi gerektiğini belirtti.

İzmir'de doğuştan görme engelli genç kız, üniversiteyi dereceyle bitirdi

- Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden üçüncülükle mezun olan Esra Çetiner: - "Görmemenin sıradan bir özellik olduğunu düşünüyorum, bir eksiklik ya da bir kusur olduğuna inanmıyorum. Aynı işi yaparken farklı yöntemler kullanıyoruz sadece"

İzmir'de doğuştan görme engelli genç kız, üniversiteyi dereceyle bitirdi

İzmir'de doğuştan görme engelli genç kız, üniversiteyi dereceyle bitirdi

İzmir'de doğuştan görme engelli genç kız, üniversiteyi dereceyle bitirdi

İzmir'de doğuştan görme engelli genç kız, üniversiteyi dereceyle bitirdi
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