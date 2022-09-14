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İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

14.09.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İZMİR (AA) - Yenilikçi teknolojilerin sergilendiği Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı, İzmir'de kapılarını açtı.

"Yerli üretim, global ticaret" temasıyla, Fuar İzmir'de düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, fuarın; teknoparkları, üniversiteleri ve organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaları bir araya getirdiğini belirtti.

Organizasyonun aynı zamanda AR-GE, ÜR-GE, tasarım, inovasyon merkezlerini, üretim yapan teknolojiyle ulaşan organize sanayi bölgelerindeki firmaları, kuluçka merkezlerini, lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerini hedef kitlesi olarak belirlediğini aktaran Özuslu, bu paydaşların bağlarını da kuvvetlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Türkiye'nin inovasyon merkezi haline gelmesi vizyonuna İzmir olarak katkı yapabilme şansının elde edileceğini kaydeden Özuslu, şöyle konuştu:

"Bilgi ve bilişim teknolojisinin, AR-GE faaliyetlerinin şehirlere ve ülkelere yön verdiği bir dönem yaşıyoruz. Onun önemli ve vazgeçilemez bir hedef olduğunu da hepimiz idrak ediyoruz. Bilgiyi elinde bulunduran, bilimi kalkınma için seferber edebilen toplumlar ekonomik anlamda da gücü elinde bulunduran toplumlar olmaktadır. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına taşıyacak temel unsur kuşkusuz bilim ve teknolojidir."

Ekaglobal Group Genel Müdürü Kadir Uçar da İzmir'in coğrafi avantajlarından dolayı turizm ve tarımda öne çıktığı gibi nitelikli iş gücüyle ürettiği endüstriyel ve teknolojik ürünleriyle önemli işlere imza attığını söyledi.

- Fuar hakkında

Fuar İzmir'de 2 bin 200 metrekare alanda gerçekleştirilen fuara 75 firma katılıyor.

Sanayicilerin tedarikçilerle buluşarak iş gücünü büyütmesi ve üretimlerde yerlilik oranının artırılmasını amaçlayan fuarda, otomotivden savunma sanayine, tarımdan gıdaya, enerjiden bilişime kadar tüm sektörlerdeki teknolojiyi kullanan üreticiler yer alıyor.

AR-GE merkezleri, tasarım merkezleri, kuluçka ve start-up aşamasındaki firmalar ile teknoparklar ve organize sanayi bölgelerinde yer alan firmaların AR-GE ve tasarımını yaptıkları, ürettikleri inovatif ürünler, fuarda Expo Tech'te sergileniyor.

Fuar programında, ayrıca, "Yeşil Mutabakat ve Temiz Enerji" konulu paneller, konferanslar, sektör toplantıları, iş görüşmeleri ve proje yarışmaları gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Ekaglobal Fuarcılık iş birliğiyle uluslararası olarak düzenlenen Expo Tech - Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Ticaret Borsası tarafından destekleniyor.

Fuar, 17 Eylül'de sona erecek.

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

İzmir'de "Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı" açıldı

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Anahtar Kelimeler:
fuar inovasyon teknoloji

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