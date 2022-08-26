İzmir'de jandarma ekipleri 10 günde 446 düzensiz göçmen yakaladı

Yürütülen çalışmalarda 446 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca 3 kamyonet ve 1 bot motoruna da el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-24 Ağustos tarihleri arasında Çeşme, Karaburun, Dikili, Selçuk, Kemalpaşa, Menemen, Foça, Urla ve Tire ilçelerinde toplam 17 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti.

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