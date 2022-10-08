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İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

08.10.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir Kahve Festivali'nde ziyaretçiler, kahve ikramlarıyla farklı lezzetleri tatma imkanı buldu.

İzmir Arena'da düzenlenen festivalin ikinci gününde, kahve şefleri ve ustalardan özel teknikler hakkında bilgi alan ziyaretçiler, konserler, atölyeler ve seminerlere katıldı.

Festivali düzenleyici şirketin kurucu ortağı Şahin Aydoğan, kentte 6. kez kahve festivali gerçekleştirdiklerini, üçüncü nesil kahveden geleneksele kadar bütün kahve çeşitlerinin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Kahvenin Osmanlı'dan Avrupa'ya ve oradan da tüm dünyaya yayılan bir armağan olduğunu belirten Aydoğan, "İzmir Kahve Festivali'nde workshoplar, söyleşiler, sanatsal aktiviteler, konserler ve birçok deneyim etkinliği düzenlendi. Ziyaretçilerimiz geldiklerinde kendi zevklerine göre kahveleri deneyimleyebilme şansına sahip." dedi.

Aydoğan, kentte 2019'da düzenlenen festivale 42 bin kişinin katıldığını, bu yıl ise 45 bin ziyaretçi beklediklerini ifade etti.

Festivalin 3 gün süreceğini aktaran Aydoğan, festivalde her ziyaretçinin aradığını bulabileceği etkinlikler de düzenlediklerini kaydetti.

Ziyaretçi Seçkin Özdemir, her yıl festivale gelmekten büyük keyif aldığını ve bu etkinliklerin sürmesini istediklerini belirterek, "Çok keyifli bir ortam. Burada farklı kahveleri tadabiliyoruz. Farklı insanlarla tanışıyoruz. Hem eğlenceli vakit geçiriyoruz hem de aslında kendimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çisem Ertem de festivale katıldığı için çok mutlu olduğunu, farklı kahve türlerini tatma imkanı bulduğu için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Festivalde, bu akşam Nil Karaibrahimgil'in, yarın ise Ozan Doğulu'nun performans sergilemesi bekleniyor.

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor

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kahve izmir arena kahve festivali

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