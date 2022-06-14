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İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

14.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Dün akşam Aşağı Mahalle'de bir kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, G.S. isimli çalışandan altınları vermesini istedi. Soygunculara direnen G.S, açılan ateş sonucu parmağından yaralandı, şüpheliler kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı G.S, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine gönderildi.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuya gelen 3 kişi ile onları dışarıda bekleyen bir şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Polis, zanlılardan Ö.S. ve F.K'yi Menemen ilçesinde, H.A. ve O.D'yi ise Manisa'da gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

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