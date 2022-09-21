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İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

21.09.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Umurcalı Mahallesi'ndeki makilik alandaki yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter 4 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi yönlendirdi.

Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekiplerin, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın orman maki

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