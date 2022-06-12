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İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

12.06.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde off-road yarışları düzenlendi.

Ödemiş Emniyetspor'un Ödemiş Belediyesi sponsorluğunda Ahrandı'ndaki piknik alanında gerçekleştirdiği yarışlara, 60 araç katıldı.

Çamurlu parkurda zorlu engelleri geçerek ilerleyen ekipler, yarışı en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.

Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar etkinliğe ilgi gösterdi.

Sporculardan Gökhan Bedir, yaptığı açıklamada, son dönemlerde off-road yarışlarının ilgi görmeye başladığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Bahadır Önkahraman ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok emek sarf etmişler ve çok güzel bir parkur hazırlamışlar. Uzun yıllardır bu sporla ilgileniyorum. Çok keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede ilk kez düzenlenen yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

İzmir'de off-road yarışları gerçekleştirildi

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