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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

17.07.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
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