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İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

15.07.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çaltılıdere Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangının kontrol altına alınması için 2 helikopter ve 2 uçak ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 10 arazöz ile müdahale başlatıldı.

İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aliağa

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