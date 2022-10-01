İzmir'de otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobille ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Fikret Aliş'in (67) kullandığı ATV, Ankara Asfaltı Caddesi Kuyucak kavşağında S.Y.G (19) yönetimindeki 35 AJA 146 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen Fikret Aliş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aliş'in cesedi incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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