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İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor

09.07.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Tarihi Hükümet Konağı'nın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hizmete açılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Vali Köşger, AA muhabirine, İzmir'in kurtuluşunda Türk bayrağının göndere çekildiği Hükümet Konağı'nın, tüm Türkiye için sembolik öneme sahip olduğunu belirtti.

Yapının 1872 yılından bu yana hükümet konağı olarak kullanıldığını, 1970'te çıkan yangında hasar gördükten sonra restore edilerek yeniden açıldığını kaydeden Köşger, binanın yeniden restorasyonu için 4 yıl önce çalışma başlattıklarını kaydetti.

Köşger, şöyle konuştu:

"Başlangıçta daha küçük bir restorasyon var, diye yola çıktık. Ancak duvarlar kaldırılınca eski restorasyonun usule, aslına uygun olmadığı ortaya çıktı. Şimdi de neredeyse temelden aslına uygun bir şeklide inşa edildi. Şu anda İzmir'in, devlet mahiyetine, sembolik anlamına yakışır bir şekilde restore edildi ve inşallah 15 Temmuz'da İzmirlilerin hizmetine sunulacak."

- Kurtuluşun simgelerinden

Kurtuluş Savaşı'nın simge yapılarından Tarihi Hükümet Konağı, İzmir Ayanı Katipoğulları'nın kışlık konağı olarak 1829 yılında yaptırıldı. 1872'den itibaren Hükümet Konağı olarak kullanılan bina, Halil Rıfat Paşa'nın valiliği döneminde yeniden düzenlendi.

İzmir'in 15 Mayıs 1919'daki işgaliyle sessizliğe bürünen bina, 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun kente girmesinin ardından balkonunda göndere çekilen Türk bayrağıyla Kurtuluş Savaşı'nda zaferin simgesi oldu.

İzmir Hükümet Konağı, 1970 yazında çıkan yangınla harap olduktan sonra kısmen yeniden inşa edildi. Konağın yeniden restorasyonu için 4 yıl önce çalışma başlatıldı.

İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor

İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor

İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor

İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor

İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor

İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor

İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor

İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor

İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor

İzmir'de restorasyonu süren Tarihi Hükümet Konağı'nın 15 Temmuz'da hizmete girmesi hedefleniyor
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Aliaga
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Aliaga
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Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
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