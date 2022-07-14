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İzmir'de saman yüklü tırda yangın

14.07.2022 05:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İZMİR(AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde saman yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hasan Can'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırda Buruncuk Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen sürücü Can, Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, tır kullanmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Bayındır-Ödemiş ve Tire kara yolu, çalışmanın tamamlanmasıyla açıldı.

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

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