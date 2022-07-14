Alınan bilgiye göre, Hasan Can'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırda Buruncuk Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İzmir'de saman yüklü tırda yangın

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