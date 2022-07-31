İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.
Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.
İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı
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