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İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

31.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

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yangın izmir orman bölge müdürlüğü

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Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
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Balcova
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Bayindir
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