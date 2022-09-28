İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çevre yolu üzerinde Balçova'dan Gaziemir'e giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 ABG 235 plakalı otomobilin, Fuar İzmir yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alevler çıktı.
Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araçtaki alevlere ilk müdahale, yangın söndürme tüpleriyle yapıldı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin de müdahalesine rağmen yangın söndürülemedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sırasında otomobilin LPG'li olmasının da etkisiyle patlamalar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı
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