Yoldan geçen diğer sürücülerin de müdahalesine rağmen yangın söndürülemedi.

Çevre yolu üzerinde Balçova'dan Gaziemir'e giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 ABG 235 plakalı otomobilin, Fuar İzmir yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alevler çıktı.

İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı

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