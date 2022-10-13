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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

13.10.2022 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Burç Pehlivan (24) ile Ü.G, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde karşılaştı.

Buradan çıkıp aracına giden Ü.G, araçtan aldığı pompalı tüfekle Pehlivan'a ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, başından vurulan Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pehlivan'ın cenazesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan Ü.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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İzmir silahlı saldırı kemalpaşa ölüm

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