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İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

18.09.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İZMİR (AA) - Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 2013'te başlatılan ve dünyaya yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 10'uncusu, etkinliğin başladığı kent olan İzmir'de çok sayıda bisikletli kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Karşıyaka ilçesindeki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nda bir araya geldi. Bisikletlerine "Süslü kadınlar" yazılı pankart asan ve meydanda müzik eşliğinde dans eden kadınlara, çevredekiler de destek verdi.

Daha sonra pedal çeviren kadınlar, Yunuslar Heykeli'nden dönerek başlangıç noktasına ulaştı.

Etkinliği organize edenlerden Sema Gür, yaptığı açıklamada, bir kadın hareketi olarak 2013 yılında bu etkinliği başlattıklarını belirterek, "Bu yıl 10'uncu yılımızı kutluyoruz. Bu sene bize Karşıyaka Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Açıkçası bu kalabalığı bekliyorduk. Turumuz şu an 32 ülkede ve 200 şehirde eş zamanlı yapılıyor. Yaklaşık 50 bin kadın şu an bisiklete biniyor." ifadelerini kullandı.

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

İzmir'de "Süslü Kadınlar" dünyaya yayılan tur için 10. kez toplandı

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Manisa İzmir etkinlik

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