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İzmir'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

25.09.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde tıra arkadan çarpan beton mikseri takılı kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Himmet A. (42) yönetimindeki 48 AGB 216 plakalı beton mikseri takılı kamyon, İzmir Çevre Yolu'nda Balçova yönüne giden M.Ş. (21) idaresindeki 35 KK 383 plakalı tıra, Limontepe Kavşağı yakınlarında çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Himmet A. (42), olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, tırın yolda arıza yaptığı ve kazanın tır sürücüsünün aracını emniyet şeridine çekmeye çalıştığı sırada gerçekleştiği öne sürüldü. Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre aksadı.

İzmir'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
İzmir Balçova

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