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İzmir'de yatak fabrikasında yangın çıktı

23.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yatak fabrikasında yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın yükseldiği yangının kontrol altına alınarak diğer fabrikalara sıçramaması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

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yangın İzmir fabrika

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