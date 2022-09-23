İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın yükseldiği yangının kontrol altına alınarak diğer fabrikalara sıçramaması için çalışmalar devam ediyor.
İzmir'de yatak fabrikasında yangın çıktı
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