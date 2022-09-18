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İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

18.09.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İZMİR(AA) - İzmir'in Buca ilçesinde yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'taki yatak ve yastık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın çevredeki atölyelere sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathane kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

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yangın İzmir Bucak

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