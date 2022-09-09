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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor

09.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında süvari birliklerinin kente girişi canlandırıldı.

Valilik önünde düzenlenen törende, süvari birlikleri temsili olarak İzmir'e giriş yaptı. Atatürk Meydanı'na gelen birlik, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Saygı duruşunda bunulmasının ardından Hükümet Konağına çıkan asker, Türk bayrağını göndere çekti.

Daha sonra AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de plaket verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikte ise saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'ün sadece bir şehrin kurtuluşu olmadığını aynı zamanda işgal edilmiş, kuşatılmış bir ülkenin hürriyetine ve bağımsızlığına kavuştuğu günün tarihi olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin doğuşunun 100 yıl önce bugün gerçekleştiğini dile getiren Soyer, "Kurtuluşun 100'üncü yılında milli mücadelemizin değerini hafızalarımızda tazelemek bizim asli görevimiz. Bugünü başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize minnetimizin bir ifadesi olarak kutluyoruz. 9 Eylül ile bizlere bağımsızlığı, özgür ve onurlu bir yaşamı miras bırakan başta Büyük Önder Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yolunda yürümek, bizim en önemli vazifemiz." dedi.

Soyer'in konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ritim ve dans topluluğu ile belediye bandosu sahne aldı.

Törenlere, Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Atilla Kaya, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, CHP Milletvekilleri Bedri Serter, Kamil Okyar Sındır, MHP Milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile diğer ilgililer katıldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Valiliği 9 eylul tören

İzmir Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:17
Sabah
06:40
Öğle
13:14
İkindi
16:49
Akşam
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Yatsı
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