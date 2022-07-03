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İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

03.07.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında 62 dalgıç, deniz şehitleri anısına su yüzeyinde 600 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü'nce organize edilen etkinlikte dalgıçlar Sekapark mevkisinde İzmit Körfezi'ne girdi.

Aralarında Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel'in de bulunduğu 62 dalgıç, botla getirilen 20 metreye 30 metre boyutlarındaki Türk bayrağını açtı.

Saygı duruşundu bulunulan ve İstiklal Marşı okunan etkinlikte karadan ve balıkçı teknelerinden meşaleler yakıldı.

Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aslan, AA muhabirine 106 üyesiyle Türkiye'nin en büyük dalgıç kulüplerinden biri olduklarını söyledi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda deniz şehitlerini unutmadıklarını anlatan Aslan, "Bu etkinlikte Türkiye'nin suda açılmış en büyük bayrağını açarak Kocaeli'ye bu duyguyu yaşatmak istedik. 600 metrekare bayrağımızı, 62 dalgıcımızla açarak şu an için bir Türkiye rekoru kırdığımızı düşünüyoruz. Sonrasında da hedefimiz dünya rekoru." diye konuştu.

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

İzmit Körfezi'nde deniz şehitleri anısına dev Türk bayrağı açıldı

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