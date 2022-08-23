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İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

23.08.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Göle kıyısı bulunan kırsal Çakırlı Mahallesi'nde, sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

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