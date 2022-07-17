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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

17.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik denetimine katıldı.

İlçeden geçen D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun istikametindeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Çetin, sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu. Çetin, araçlardaki yolculara ve çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Çetin, burada gazetecilere, kazasız, huzurlu bir bayram dönüşünü sağlamak istediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili yaptığı uyarıyı hatırlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda 9-10 günlük bayram tatillerinde ortalama günlük ölüm 15 civarındaydı, şimdi 7'nin altına düştü. Keşke sıfır olsa. Hep birlikte trafik kurallarına uyarak, uymayanları da uyararak ülkemizdeki trafik güvenliğini, vatandaşımızın canını, malını koruyarak huzuru sağlamalıyız. Mükemmel yollarımız var. Bu mükemmel yollarda kaza yapmak gerçekten zor bir şey. Uykusuzluk, yorgunluk, emniyet kemerini takmamak, aşırı hız, trafik kurallarına uymamak kazalara neden oluyor."

Çetin'e, Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, Tosya Kaymakamı Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile yetkililer eşlik etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kastamonu'da trafik denetimine katıldı

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