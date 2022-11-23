Japonya Almanya'yı 2-1 mağlup etti! Almanlar'a büyük şok... 2 iptal, 1 penaltı, 1 direk

İKİNCİ KEZ İPTAL KARARI!

İlk yarının uzatma dakikalarında 45+4. dakikada Almanya, Japonya filelerini bu kez Kai Havertz ile havalandırdı. Ancak gerçekleştirilen VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesi ile Almanya'nın 2. golü geçerlilik kazanmadı.