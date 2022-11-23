Japonya Almanya'yı 2-1 mağlup etti! Almanlar'a büyük şok... 2 iptal, 1 penaltı, 1 direk

SON DAKİKA: 2022 Katar Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, Japonya ile karşı karşıya geldi. Sonucu merakla beklenen karşılaşma Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros düdük çaldı. Mücadelede Japonya 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılırken Almanlar'a büyük bir şok yaşattı.
Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Japonya orta sahada İlkay Gündoğan'ın kaptırdığı topta hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan yapılan ortada topu filelerle buluşturmayı başaran Daizen Maeda topu filelerle buluşturmayı başarsa da yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.
İki ekipte karşılıklı ataklarını sürdürürken, Almanya mücadelenin 31. dakikasında penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen İlkay Gündoğan, topu filelerle buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetmeyi başardı.
İlk yarının uzatma dakikalarında 45+4. dakikada Almanya, Japonya filelerini bu kez Kai Havertz ile havalandırdı. Ancak gerçekleştirilen VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesi ile Almanya'nın 2. golü geçerlilik kazanmadı.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Yuto Nagatomo, 4. farklı Dünya Kupası'nda oynayarak Japon futbol tarihinin en fazla farklı Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncusu oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Almanlar, mücadelenin 60. dakikasında İlkay Gündoğan ile ikinci gole yaklaştı. İlkay'ın sert şutunda top direkten döndü.