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Japonya Almanya'yı 2-1 mağlup etti! Almanlar'a büyük şok... 2 iptal, 1 penaltı, 1 direk

23.11.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Dünya Kupası'nda heyecan E Grubu mücadelesi ile sürdü. E Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi. Japonya 1-0 geriye düşse de mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmada 2 gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılırken, Almanya'nın 1 şutu direkten döndü. Öte yandan daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo da bu karşılaşmada ilk 11'de başlarken tarihe geçti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: 2022 Katar Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, Japonya ile karşı karşıya geldi. Sonucu merakla beklenen karşılaşma Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros düdük çaldı. Mücadelede Japonya 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılırken Almanlar'a büyük bir şok yaşattı.

HENÜZ DAKİKA 8...

HENÜZ DAKİKA 8...

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Japonya orta sahada İlkay Gündoğan'ın kaptırdığı topta hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan yapılan ortada topu filelerle buluşturmayı başaran Daizen Maeda topu filelerle buluşturmayı başarsa da yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

PENALTI VE GOL!

PENALTI VE GOL!

İki ekipte karşılıklı ataklarını sürdürürken, Almanya mücadelenin 31. dakikasında penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen İlkay Gündoğan, topu filelerle buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetmeyi başardı.

İKİNCİ KEZ İPTAL KARARI!

İKİNCİ KEZ İPTAL KARARI!

İlk yarının uzatma dakikalarında 45+4. dakikada Almanya, Japonya filelerini bu kez Kai Havertz ile havalandırdı. Ancak gerçekleştirilen VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesi ile Almanya'nın 2. golü geçerlilik kazanmadı.

NAGATOMO TARİHE GEÇTİ

NAGATOMO TARİHE GEÇTİ

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Yuto Nagatomo, 4. farklı Dünya Kupası'nda oynayarak Japon futbol tarihinin en fazla farklı Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncusu oldu.

İLKAY DİREĞE NİŞANLADI!

İLKAY DİREĞE NİŞANLADI!

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Almanlar, mücadelenin 60. dakikasında İlkay Gündoğan ile ikinci gole yaklaştı. İlkay'ın sert şutunda top direkten döndü. 

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Japonya dünya kupası

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