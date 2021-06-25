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Jennifer Aniston Brad Pitt hakkında son noktayı koydu

25.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005'te ayrılmalarına rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde yer alan Brad Pitt ve Jennifer Aniston, haklarında ortaya atılan iddialar nedeniyle konuşulmaya devam ediyor.

Hayranları tarafından yeniden bir araya gelmeleri beklenen ikiliden Aniston, "Yeniden aşk yaşamaya başladılar" şeklindeki söylentilere verdiği yanıtla son noktayı koydu.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ve Jennifer Aniston, boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri'nde samimi görüntüler sergilemeleriyle çok konuşulmuştu.
Pitt ve Aniston'un ilişkisi çok uzun zaman önce bitmesine rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde üst sıralarda yer alıyor.
Ancak Jennifer Aniston, geçtiğimiz gün eski eşiyle yeniden bir araya gelmesini isteyen hayranlarına verdiği yanıtla bu konuyla ilgili son noktayı koydu.

"BİZ İKİ KAFADARIZ"

"BİZ İKİ KAFADARIZ"
Howard Stern'in SiriusXM adlı programına konuk olan Aniston, Brad Pitt ile ilişkisi hakkındaki sorulara cevap verdi.
52 yaşındaki oyuncu, eski eşinden bahsederken, "Biz iki kafadarız, arkadaşız ve konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
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Brad Pitt Jennifer Aniston
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