Jennifer Aniston'ın saklayacak bir şeyi yok! Sütyen yok 'nipplekini' var

Friends dizisinde canlandırdığı Rachel karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Jennifer Aniston, Allure dergisi için açıldıkça açıldı.
Dergi için oldukça iddialı pozlar veren 53 yaşındaki oyuncu Chanel sutyeni 'nipplekini' ile meme uçlarını kapatırken özel hayatına dair de samimi açıklamalar yaptı.
Jennifer Aniston, daha gençken yumurtalarını dondurma kararı vermediği için pişmanlık duyduğunu itiraf etti ve çocuk sahibi olmak için her şeyi yaptığını açıkladı.
Aniston açıklamasında "Ben sadece kariyerime önem verdim. Ve kocamın beni terk etmesinin, ayrılıp evliliğimizi bitirmemizin sebebi ona çocuk vermemem miydi? Kesinlikle yalandı. Bu noktada saklayacak bir şeyim yok" dedi.
'Zorlu bir dönem' olarak tanımladığı bir dönemden geçtiğini ve ancak şimdi 'aydınlığa geri dönmekte' olduğunu açıkladı.
Brad Pitt ve Justin Theroux ile evlenip ayrılan Aniston aha önce yaptığı bir açıklamada da hiç hamile kalmadığını, basında kendisinin devamlı hamile haberleriyle gündeme geldiğini buna da çok kızdığını söylemişti.