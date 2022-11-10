MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serel Yereli son paylaşımında çıplak sanıldı! 'Tayt var mı yok mu?'

Serel Yereli son paylaşımında çıplak sanıldı! 'Tayt var mı yok mu?'

10.11.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Masalı'nda oyunculuk yaptıktan sonra şarkıcılık için Türkiye'yi terk eden Serel Yereli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yereli son olarak cam kenarında verdiği pozda çıplak sanıldı.

Serel Yereli son paylaşımında çıplak sanıldı! 'Tayt var mı yok mu?'

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti. İngiltere’nin başkenti Londra'da yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel isim son olarak cam kenarında poz verdi.

Serel Yereli'yi gören takipçileri güzel şarkıcıyı çıplak sandı. Yereli'nin o pozu "Üzerinde tayt var mı yok mu?" tartışmasına neden oldu.

Kadınların taytından rahatsız oldu! Tepki çeken sözler Kadınların taytından rahatsız oldu! Tepki çeken sözler

AKLA NÜKHET DURU GELDİ

Bazı takipçiler "Göz yanılır", "Tayt yok sanırım","Nükhet Duru'nun söylediği tayt bu işte", "Çıplak sandım iki saat inceledim ya" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

25 yaşındaki oyuncu daha önce paylaşımlarına gelen tepkilere "Artık tamamen saldım. Zamanında neyden çekinmişim? Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" diyerek sitem etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milletvekili aday adayı olmuştu! O partiye geçtiMilletvekili aday adayı olmuştu! O partiye geçti
Hasan Can Kaya itirafı! "Seyrettim baktım 'Bu ne?' dedim"Hasan Can Kaya itirafı! "Seyrettim baktım 'Bu ne?' dedim"
Rus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldiRus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldi
Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli

En Çok Okunan Haberler

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

O fotoğraf savaşın sembolü olmuştu! Son haliyle ortaya çıktı

O fotoğraf savaşın sembolü olmuştu! Son haliyle ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.