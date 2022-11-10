Serel Yereli son paylaşımında çıplak sanıldı! 'Tayt var mı yok mu?'

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti. İngiltere’nin başkenti Londra'da yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel isim son olarak cam kenarında poz verdi.

Serel Yereli'yi gören takipçileri güzel şarkıcıyı çıplak sandı. Yereli'nin o pozu "Üzerinde tayt var mı yok mu?" tartışmasına neden oldu.

AKLA NÜKHET DURU GELDİ

Bazı takipçiler "Göz yanılır", "Tayt yok sanırım","Nükhet Duru'nun söylediği tayt bu işte", "Çıplak sandım iki saat inceledim ya" yorumlarında bulundu.

25 yaşındaki oyuncu daha önce paylaşımlarına gelen tepkilere "Artık tamamen saldım. Zamanında neyden çekinmişim? Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" diyerek sitem etmişti.

