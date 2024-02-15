Jennifer Lopez dergi çekimi için poz verdi! Sütyensiz seçimleri dikkat çekti

20 yıl sonra oyuncu Ben Affleck ile bir araya gelen ve 2022 yılında bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.



SON POZLARI OLAY OLDU

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bir dergi için birbirinden iddialı pozlar verdi.

Cesur seçimleri ile çok beğenilen Jennifer Lopez sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

Siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ve tülden elbisesiyle pozlar veren Lopez bakana bir daha baktırdı.

Ünlü ismin cesur pozlarına sosyal medyada; 'Her zaman efsane', 'Sana bayılıyorum', 'Tam bir ikon', 'Muhteşem görünüyorsun', 'İnanılmaz ötesi' gibi yorumlar yapıldı.