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  4. Jennifer Lopez dergi çekimi için poz verdi! Sütyensiz seçimleri dikkat çekti

Jennifer Lopez dergi çekimi için poz verdi! Sütyensiz seçimleri dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2024 16:42 | Son Güncelleme:
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Güzelliğiyle ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez bu defa bir dergi çekimi için birbirinden iddialı pozlar verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla dikkat çeken Jennifer Lopez sütyensiz seçimleri ile adeta nefes kesti.

20 yıl sonra oyuncu Ben Affleck ile bir araya gelen ve 2022 yılında bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Youtube

SON POZLARI OLAY OLDU

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bir dergi için birbirinden iddialı pozlar verdi.
Cesur seçimleri ile çok beğenilen Jennifer Lopez sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.
Siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ve tülden elbisesiyle pozlar veren Lopez bakana bir daha baktırdı.
Ünlü ismin cesur pozlarına sosyal medyada; 'Her zaman efsane', 'Sana bayılıyorum', 'Tam bir ikon', 'Muhteşem görünüyorsun', 'İnanılmaz ötesi' gibi yorumlar yapıldı.
Jennifer Lopez 54 yaşında bu muhteşem fiziğini haftada beş yaptığı antrenmana borçlu. Yıldız ayrıca her gün minimum 7-9 saat uyumaya özen gösteriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez Oyuncu
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