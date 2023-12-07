MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez göğüslerinin yarısını açık bırakan tarzıyla olay oldu

Jennifer Lopez göğüslerinin yarısını açık bırakan tarzıyla olay oldu

07.12.2023 08:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğiyle ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez eşi ile katıldığı gecede iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. JLO göğüslerinin yarısını açıkta bırakan seçimiyle olay oldu.

Elle dergisinin Los Angeles'ta düzenlediği Yılın Kadınları Ödül Töreni'nde dikkat çeken 54 yaşındaki Jennifer Lopez ile 51 yaşındaki Ben Affleck sosyal medyayı salladı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

"GÜZEL VE ÇEKİCİ"

Kırmızı halıda objektiflere poz verirken birbirlerini öpücüğe boğan çift yine dikkat çekmeyi başardı.

Gecede JLO yine iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. Bir bakanın bir daha baktığı tarzıyla dikkat çeken şarkıcı ve oyuncu göğüslerinin yarısını açıkta bırakan tarzıyla çok cool görünüyordu.

Elle için verdiği söyleşide Lopez "İnsanlar kadınların yaşlandıkça daha seksi hale geldiğini fark etti. Daha bilgili oluyorlar ve karakter açısından daha zengin oluyorlar" dedi ve ekledi:

"Tüm bunlar çok güzel ve çekici; üstelik sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda içinizde, yaşlandıkça kazandığınız güzellik, kazandığınız bilgelik."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez ele kadınları
En Çok Okunan Haberler
Daha önce yapılmamışı yaptı! 35 yıllık aracı artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor

Daha önce yapılmamışı yaptı! 35 yıllık aracı artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor

Günlerdir aranan genç kızdan acı haber! Cansız bedeni Suriye'de bulundu

Günlerdir aranan genç kızdan acı haber! Cansız bedeni Suriye'de bulundu

Starbucks'ın piyasa değerinde büyük düşüş

Starbucks'ın piyasa değerinde büyük düşüş

Süper Lig takımları gelen bu haberle sarsıldı!

Süper Lig takımları gelen bu haberle sarsıldı!

Hastane bahçesinde dehşet! Alnından vurulmuş halde bulundu

Hastane bahçesinde dehşet! Alnından vurulmuş halde bulundu

Polat ailesine olay gönderme! "Yapmayın dedim"

Polat ailesine olay gönderme! "Yapmayın dedim"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.