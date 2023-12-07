Jennifer Lopez göğüslerinin yarısını açık bırakan tarzıyla olay oldu

Elle dergisinin Los Angeles'ta düzenlediği Yılın Kadınları Ödül Töreni'nde dikkat çeken 54 yaşındaki Jennifer Lopez ile 51 yaşındaki Ben Affleck sosyal medyayı salladı.
Kırmızı halıda objektiflere poz verirken birbirlerini öpücüğe boğan çift yine dikkat çekmeyi başardı.
Gecede JLO yine iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. Bir bakanın bir daha baktığı tarzıyla dikkat çeken şarkıcı ve oyuncu göğüslerinin yarısını açıkta bırakan tarzıyla çok cool görünüyordu.
Elle için verdiği söyleşide Lopez "İnsanlar kadınların yaşlandıkça daha seksi hale geldiğini fark etti. Daha bilgili oluyorlar ve karakter açısından daha zengin oluyorlar" dedi ve ekledi:
"Tüm bunlar çok güzel ve çekici; üstelik sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda içinizde, yaşlandıkça kazandığınız güzellik, kazandığınız bilgelik."