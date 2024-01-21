Jennifer Lopez Sevgililer Günü için iç çamaşırlarıyla poz verdi! Fit görünümün sırrı

20 yıl sonra oyuncu Ben Affleck ile bir araya gelen ve 2022 yılında bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İç çamaşırlarıyla poz veren Lopez'in güzellik sırrı bakın neymiş...
Jennifer Lopez, Intimissimi'nin Sevgililer Günü koleksiyonundan parçalara modellik yaptı. Kırmızı iç çamaşırlarıyla hayranlarını mest eden 54 yaşındaki Lopez'in pozları sosyal medyayı salladı.
Fit vücudunu dantel sütyen ve saten sabahlıkla sergileyen ünlü isim göz kamaştırıcı görünüyordu.
Jennifer Lopez 54 yaşında bu muhteşem fiziğini haftada beş yaptığı antrenmana borçlu. Yıldız ayrıca her gün minimum 7-9 saat uyumaya özen gösteriyor.
InStyle dergisine verdiği röportajda Lopez "Dokuz veya on saat uyumayı çok isterim, ama her durumda en az sekiz saat uyuduğumdan emin olurum" diyor.
Jennifer Lopez kafein, alkol ve sigarayı da tamamen hayatından çıkarmış durumda. Bu yetişkinlik döneminde alabileceğiniz en önemli yaşlanma karşıtı önlemlerden biri.