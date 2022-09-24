Jesus peşine scout taktı! Ara transferde Fenerbahçe'de

Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, sezon öncesi yaptığı transferlerle de adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertli ekip bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, takıma katılan isimlerin yanında birçok isimle de yollar ayrılmıştı.

Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarını sevindiren Sarı-Lacivertliler'de ara transfer dönemi için çalışmalar da hız kesmeden başlamış durumda. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunu zirvede tamamlamak isteyen Sarı-Kanarya'da Jorge Jesus'un talimatıyla flaş bir isim takibe alındığı öğrenildi.

GÜNDEM: PAULINHO

Özellikle Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımda görmeyi çok istediği ve peşine özel scout taktığı iddia edilen Portekiz'in CF Estrela takımında forma giyen golcü isim Paulinho için ara transfer döneminde somut adımların atılması bekleniyor. 23 yaşındaki santrfor bu sezon 7 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Sağ ayağını kullanan 1.86 metre boyundaki Paulinho bitiriciliğiyle Jesus'un yakın takibine girmiş durumda.

PAULINHO KİMDİR?

Paulinho, 21 Eylül 1999 tarihinde Portekiz'in Braga kentinde dünyaya geldi.Portekizli forvet, futbola Vizela altyapısında başladı. 23 yaşındaki futbolcu, Merelinense altyapısında da forma giydi. Portekiz'de S.Paio D'Arcos ve Fafe formaların da terleten Paulinho, 2020/2021 sezonunun başında CF Estrela'ya transfer oldu. Genç forvet, kariyerinde çıktığı 43 maçta 18 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. 1.86 boyundaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.