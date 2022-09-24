SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jesus peşine scout taktı! Ara transferde Fenerbahçe'de

Jesus peşine scout taktı! Ara transferde Fenerbahçe'de

24.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in ilk 7 haftasında topladığı 13 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe, hem ligde hem Avrupa'da gösterdiği performansla taraftarın yüzünü güldürüyor. Sezon sonunda kupayı müzesine götürerek şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, ara transfer dönemi için de kolları şimdiden sıvamış durumda. İşte detaylar...

Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, sezon öncesi yaptığı transferlerle de adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertli ekip bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, takıma katılan isimlerin yanında birçok isimle de yollar ayrılmıştı.

Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarını sevindiren Sarı-Lacivertliler'de ara transfer dönemi için çalışmalar da hız kesmeden başlamış durumda. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunu zirvede tamamlamak isteyen Sarı-Kanarya'da Jorge Jesus'un talimatıyla flaş bir isim takibe alındığı öğrenildi.

GÜNDEM: PAULINHO

61f19faacecbe (1)

Özellikle Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımda görmeyi çok istediği ve peşine özel scout taktığı iddia edilen Portekiz'in CF Estrela takımında forma giyen golcü isim Paulinho için ara transfer döneminde somut adımların atılması bekleniyor. 23 yaşındaki santrfor bu sezon 7 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Sağ ayağını kullanan 1.86 metre boyundaki Paulinho bitiriciliğiyle Jesus'un yakın takibine girmiş durumda.

PAULINHO KİMDİR?

depophotos_16034596_16_9_1624424556

Paulinho, 21 Eylül 1999 tarihinde Portekiz'in Braga kentinde dünyaya geldi.Portekizli forvet, futbola Vizela altyapısında başladı. 23 yaşındaki futbolcu, Merelinense altyapısında da forma giydi. Portekiz'de S.Paio D'Arcos ve Fafe formaların da terleten Paulinho, 2020/2021 sezonunun başında CF Estrela'ya transfer oldu. Genç forvet, kariyerinde çıktığı 43 maçta 18 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. 1.86 boyundaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

PAULINHO FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe Oktay Kaynarca jesus ak ligde formaları süper li portekizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Yok artık Wanda Nara! Icardi'nin sözleşmesi tehlikede

Yok artık Wanda Nara! Icardi'nin sözleşmesi tehlikede

Gözyaşlarıyla veda! Ezeli rakibi bile dayanamadı

Gözyaşlarıyla veda! Ezeli rakibi bile dayanamadı

Ve TFF noktayı koydu! "Yusuf Demir..."

Ve TFF noktayı koydu! "Yusuf Demir..."

Derbi öncesi şok! Yeni transferde kırık tespit edildi

Derbi öncesi şok! Yeni transferde kırık tespit edildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Adı 'deniz şeytanı'! Devasa balığın midesinden çıkanlar şaşırttı

Adı 'deniz şeytanı'! Devasa balığın midesinden çıkanlar şaşırttı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.