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Jesus şans vermiyordu! Süper Lig ekibinde Arda Güler'e resmi teklif

01.10.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve oynadığı maçlarda gösterdiği performansla rakiplere parmak ısırtan 17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor. Yurt dışından dahi bir çok kulübün dikkatini çekmeyi başaran genç oyuncu için Süper Lig ekibinin başkanından flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken, birçok kulübü şimdiden peşine takmış durumda. 17 yaşındaki genç oyuncu Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başarırken, Süper Lig ekibi Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'ten flaş bir açıklama geldi.

RESMİ TEKLİF...

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Haber7'ye konuşan Karaahmet yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un pek şans vermediği genç oyuncu için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunduklarını açıkladı.

"ARDA GÜLER'İ KİRALIK İSTEDİK"

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"Arda çok kıymetli bir oyuncu ama oynadıkça hem Türk seyircisi onu daha fazla izleme şansı bulur hem de Arda kendini daha çok geliştirme şansı bulur." diyen Karaahmet, "Biz Fenerbahçe'den Arda'yı bonservisiyle istemedik, sadece kiralık verirseniz Arda'yı biz oynatırız dedik. Esasında söylemek istediğimiz oydu transfer teklifi değildi. Çünkü Arda çok değerli bir oyuncu. Hem Türkiye için çok değerli hem de dünya için çok değerli bir oyuncu. Milli takımımız için de çok değerli bir oyuncu ama forma giymesi lazım. Tabii, Fenerbahçe takımında da formayı çok çabuk bulma şansı gözükmüyor. Bizde Arda formasını çok rahat alırdı ve Türk seyircisi de Arda'yı daha fazla seyrederdi." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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