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Jesus'un maç sonu sözlerine taraftardan tepki! "Yeter artık..."

02.10.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Zorlu mücadelenin ardından Sarı-Lacivertliler'in Portekizli hocası açıklamalarda bulunurken, tecrübeli hocanın sözleri Fenerbahçe taraftarından tepki aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanırken, puanlar paylaşılmış oldu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus açıklamalarda bulunurken, UEFA Avrupa Ligi'ne dair de açıklamalarda bulundu. Jesus'un bu sözleri Sarı-Lacivertli taraftarlarından yoğun tepki gördü.

İŞTE O SÖZLER...

"İKİ TARAF İÇİN DE İYİ DEĞİL"

"İKİ TARAF İÇİN DE İYİ DEĞİL"
"İki taraf için de iyi sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi."
"Oyuna giren oyuncuları katkı sağladı. Kenarları kapatmakta zorluk yaşadık. Weghorst'la net fırsatlar buldular"

"İKİ GÜÇLÜ TAKIM OYNADI"

"İKİ GÜÇLÜ TAKIM OYNADI"
"Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık. İki güçlü takım oynadı. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımıyız ama bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor."
"Valencia'nın ilk yarıda iki pozisyonu verdi. İki takım da defansif anlamda iyiydi. Rakip bir tane duran toptan net fırsat yakaladı."

"RENNES VE KIEV FAVORİ"

"RENNES VE KIEV FAVORİ"
"AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık. Liderliği devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Çok dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Ama dışarıdan Fenerbahçe ve AEK Larnaca geliyor."
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