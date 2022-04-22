Johnny Depp-Amber Heard savaşı! Gizlice çekilen fotoğraflar ortaya saçıldı

2017 yılında da resmen boşanan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki savaş sürüyor. Son duruşmada

Amber Heard'ün avukatları, çiftin yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu gösterdi. Videoda Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor. O sırada Heard de "Ne oldu?" diye soruyor. Videoda çiftin bulunduğu mutfaktaki eşyaların yere saçıldığı ve ortalığın da dağınık olması dikkat çekti.

O sırada Amber Heard'ün "Yaptığım her şey için özür dilerim. Sana bir şey oldu mu?" dediği duyuluyor. Ardından da "Sanmıyorum" diye ekliyor. Videoda Johnny Depp, mutfak dolaplarını çarpıyor ve tekme atıyor. Duruşmada yayınlanan bu görüntüleri Amber Heard'ün gizlice çektiği ortaya çıktı. Hatta Heard, kameranın görüş açısını kapattığı için bir kahve kupasını da eline alıyor.

Bu video dışında ikilinin özel hayatına dair ortaya saçılan görüntüler gündemde. İşte davaya dair son detaylar...