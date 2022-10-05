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Jorge Jesus bırakmak istemiyor! Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den kanca...

05.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk Avrupa'da ise başarı hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte birçok futbolcu, performansını yükseltmişti. Bu isimler arasında yer alan Bright Osayi-Samuel de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Sarı - lacivertlilerin İngiliz yıldızına Premier Lig ekibi Leeds United'ın talip olduğu ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 1 maç eksiğiyle topladığı 14 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe'de taraftarlar, devre arası transfer dönemini bekliyor. Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte birçok oyuncunun performansı yükselmişti. 'Kadrodaki her oyuncumu tutmak istiyorum' diyen Jesus'un futbolcularının talipleri bitmiyor...

OSAYI-SAMUEL'E TALİP VAR

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, geçtiğimiz sezon takımın başında olan Vitor Pereira'nın yönlendirmesiyle birlikte sağ bek mevkisine geçen İngiliz futbolcunun ortaya koyduğu oyun Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

İNGİLİZLER DUYURDU

İNGİLİZLER DUYURDU
İngiliz basını, Premier Lig ekibi Leeds United'ın 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini iddia etti.

DEVRE ARASINDA GELİYORLAR

DEVRE ARASINDA GELİYORLAR
Leeds'in bir teklif hazırlığında olduğu ve devre arasında sarı - lacivertli kulübün kapısını çalacağı ifade edildi.

10 MİLYON EURO

10 MİLYON EURO
Fenerbahçe'de 2021 yılında İngiltere'nin QPR takımından transfer edilen ve güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Samuel için Fenerbahçe'nin bonservis bedeli olarak 10 milyon euro'luk bir miktarı talep edeceği öne sürüldü.
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