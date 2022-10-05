Jorge Jesus bırakmak istemiyor! Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den kanca...

Leeds'in bir teklif hazırlığında olduğu ve devre arasında sarı - lacivertli kulübün kapısını çalacağı ifade edildi.

10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de 2021 yılında İngiltere'nin QPR takımından transfer edilen ve güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Samuel için Fenerbahçe'nin bonservis bedeli olarak 10 milyon euro'luk bir miktarı talep edeceği öne sürüldü.