Jorge Jesus bırakmak istemiyor! Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den kanca...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 1 maç eksiğiyle topladığı 14 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe'de taraftarlar, devre arası transfer dönemini bekliyor. Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte birçok oyuncunun performansı yükselmişti. 'Kadrodaki her oyuncumu tutmak istiyorum' diyen Jesus'un futbolcularının talipleri bitmiyor...
OSAYI-SAMUEL'E TALİP VAR
AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, geçtiğimiz sezon takımın başında olan Vitor Pereira'nın yönlendirmesiyle birlikte sağ bek mevkisine geçen İngiliz futbolcunun ortaya koyduğu oyun Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.
İNGİLİZLER DUYURDU
İngiliz basını, Premier Lig ekibi Leeds United'ın 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini iddia etti.
DEVRE ARASINDA GELİYORLAR
Leeds'in bir teklif hazırlığında olduğu ve devre arasında sarı - lacivertli kulübün kapısını çalacağı ifade edildi.
10 MİLYON EURO
Fenerbahçe'de 2021 yılında İngiltere'nin QPR takımından transfer edilen ve güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Samuel için Fenerbahçe'nin bonservis bedeli olarak 10 milyon euro'luk bir miktarı talep edeceği öne sürüldü.
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