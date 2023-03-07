Jorge Jesus konuştu, Galatasaray ayaklandı! "Hatayspor ve Gaziantep FK çekilince tablo bozuldu, play-off oynanmalı"

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu birçok ilde büyük yıkımları beraberinde getiren deprem faciasının ardından alınan kararları açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, Ligden çekilme taleplerinin kabulüne, bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına, bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına, tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir." açıklaması yapılmıştı.

Alınan bu kararlar sonrası ilk tepki Beşiktaş'tan gelirken, Başkan Ahmet Nur Çebi "Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli" açıklamasını yapmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus da ülkesinin basın organlarından A Bola'ya hiç beklenmedik bir açıklama geldi.

Jesus yaptığı açıklamada deprem bölgesi ekipleri Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesi nedeniyle rakiplerine 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasına yönelik kararın yanlış olduğunu söyledi ve bir öneri sundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI